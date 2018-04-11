​Азиатский банк развития ожидает рост экономики Казахстана в 2018 году

11 апреля 2018 10:04 (UTC+04:00)

Азиатский банк развития ожидает 3,2% роста экономики Казахстана в 2018 году. В следующем он может возрасти до 3,5%. Оживление деловой активности в стране будет происходить благодаря повышению цен на сырьевые товары и притоку инвестиций, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу АБР.

По данным института, средний рост в Центральной Азии в 2017 году увеличился до 4,3% с 2,7% годом ранее, по мере завершения рецессии в Азербайджане и ускорения роста в шести других экономиках, в частности в Казахстане. Рост замедлился только в Узбекистане, где резкая девальвация валюты для унификации обменного курса и другие экономические реформы оказали влияние на будущее развитие. Как ожидается, рост в Центральной Азии достигнет 4% в 2018 году и 4,2% в 2019 на фоне повышения цен на сырьевые товары.

Более стабильный обменный курс почти вдвое снизил инфляцию в Казахстане, сократив её средний показатель в регионе до 9,2% в 2017 году с 10,6% в 2016 году. Хотя рост инфляции и ускорился в других странах, в частности в Узбекистане. Инфляция в Центральной Азии прогнозируется на уровне 8,5% в 2018 году и 7,9% в 2019 году. Ожидается, что в Казахстане инфляция замедлится до 6,8% в 2018 году и 6,2 в 2019, при условии сохранения стабильности обменного курса.

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