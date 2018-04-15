Казахстан призвал предотвратить дальнейшую военную эскалацию в Сирии

15 апреля 2018 02:08 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Казахстана в Совете Безопасности ООН Кайрат Умаров сделал заявление на экстренном заседании Совета, созванном в связи с ракетными ударами США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу острой эскалации ситуации в Сирии. Мы призываем все стороны предотвратить дальнейшую военную эскалацию и принять меры для того, чтобы вернуть доверие, мир и безопасность многострадальной Сирии, на основании устава ООН и соответствующих резолюции СБ. Каждый раз, когда мы видим рост напряженности в этом зале, мы призываем действовать ответственно в соответствии с уставом ООН и международным правом. Кто еще, если не члены Совета могут продемонстрировать всему миру пример соблюдения принципов и положений устава?» - сказал Кайрат Умаров.

По его словам, «Казахстан призывает других четко следовать международному праву и законам».

«Однако, к сожалению, вчера мы видели иной пример. Какие бы меры ни были приняты под благим предлогом, они не могут оправдать военное использование сил. Насилие в ответ на насилие никогда не даст мир и стабильность. Позиция Казахстана всегда оставалась и продолжает оставаться следующей: военные действия - это крайние меры, которые могут использоваться лишь в случае утвержденных СБ», - отметил постпред Казахстана в СБ ООН.

Кайрат Умаров заявил, «Казахстан считает, что настало время для серьезных обсуждений».

«Мы призываем США и Российскую Федерацию, учитывая то, что они являются сопредседателями международной группы поддержки Сирии и имеют влияние на другие стороны, активно действовать для того, чтобы прийти к политическому регулированию конфликта в Сирии. ООН должна сыграть критическую роль в проведении переговоров, для того, чтобы стороны урегулировали свои споры», - заключил он.

«Человечество надеялось, что 21 век будет новой эрой глобального сотрудничества, однако, это может быть лишь иллюзией. Наш мир вновь оказался в опасности и риски крайне велики. Угроза - это смертоносная война глобального масштаба. Наша планета сейчас оказалась на грани новой холодной войны, которая может иметь разрушительные последствия для всего человечества». Это - прямая цитата Манифеста нашего Президента, который озаглавлен «Мир. XXI век» от 31 марта 2016 года. И лишь вчера Генсекретарь ООН Антонио Гуттериш, к сожалению, напомнил нам о том, что «холодная война» возвращается. Казахстан призывает стороны соблюдать и устав ООН, и международное право. (...) Мы также призываем урегулировать конфликт исключительно с использованием мирных средств», - добавил Кайрат Умаров.

Он напомнил, что Нурсултан Назарбаев подчеркнул в своем Манифесте, что основной инструмент для урегулирования споров между государствами - это мирный диалог и конструктивные переговоры на основе равной ответственности за поддержание миробезопасности, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Также Кайрат Умаров отметил, что необходимо и далее поддерживать задачи Астанинского процесса и переговоров в Женеве для того, чтобы добиться положительных итогов.

«Все стороны на международном, региональном и сирийском уровне должны поддерживать скорейшее прекращение огня и серьезно и объективно двигаться вперед без каких-либо предварительных условий без каких-либо условий в рамках международной группы поддержки Сирии под эгидой ООН в Женеве», - заключил постпред Казахстана в СБ ООН.

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