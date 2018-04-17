Аукционы через платформу блокчейн планируют проводить в Астане

17 апреля 2018 07:49 (UTC+04:00)

Подделать справки и результаты конкурса будет невозможно, так как человеческого вмешательства не будет. Об этом, как передает Kazinform, рассказали в АО НК СПК «Астана», передает Елорда Инфо.

На сегодняшний день по программе «1000 мест уличной торговли» в Астане предоставлено около 630 земельных участков в пользование малому и среднему бизнесу. Оператором программы является социально-предпринимательская корпорация «Астана».

По словам председателя правления АО НК СПК «Астана» Нурлана Жакупова, любой желающий может на сайтах Смарт Астана, НПП, СПК и акимата Астаны узнать информацию о земельных участках под бизнес.

«Информация висит в течение двух недель, и любой желающий может зарегистрироваться, подать заявку на тот или иной участок, который его интересует. А затем, если на определенном участке организовался большой спрос, например, больше четырех предпринимателей захотели взять землю под бизнес, то мы проводим аукцион. Аукцион проводится вживую, то есть снимается большой зал, приходит до 100 человек и методом на повышение цены проводится аукцион. Люди поднимали номерки, кто давал больше цены тот и побеждал», - рассказал Жакупов.

Теперь аукционы переходят в электронный формат для исключения человеческого фактора.

«Где мы увидим, если онлайн подано больше 4-х заявок на определенный участок, то и аукцион будет проходить онлайн через платформу блокчейн, примерно, как на международном аукционе еВау. Подделать справки и результаты конкурса будет невозможно, там не будет человеческого вмешательства», - добавил председатель правления АО НК СПК «Астана».

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Azernews Newspaper
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