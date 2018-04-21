Казахстан принял участие в заседании глав ВС стран СНГ

21 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казани делегация министерства обороны Казахстана во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Муратом Майкеевым приняла участие в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Казахстана.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализировали вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ.

Сторонами были утверждены итоги деятельности рабочих органов Совета министров обороны СНГ по развитию военного сотрудничества в 2018 году и проект плана работы на 2019 год, а также рассмотрены вопросы сотрудничества в области применения беспилотной авиации, единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Напомним, что в ежегодном рейтинге вооруженных сил Global Firepower Index (GFI) Казахстан занял 50 позицию.

В 2017 году Вооруженные силы Казахстана находились на 53 месте.

В топе сильнейших армий мира в 2018 году Казахстан располагается следом за Сирией (49 место) и опережает Эфиопию (51 место).

(Автор: Али Мустафаев)

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