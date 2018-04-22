Казахстан будет субсидировать фермерам кредиты на сельхозтехнику

22 апреля 2018 09:47 (UTC+04:00)

Заместитель премьер-министра Казахстана - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев в субботу посетил ряд научно-исследовательских институтов и Казахский национальный аграрный университет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Одной из задач государственной политики в рамках поддержки казахстанских фермеров является обеспечение доступа сельхозпроизводителей к современной и доступной сельхозтехнике, являющихся важным фактором для получения высоких урожаев. Эти вопросы были рассмотрены в Институте механизации и электрификации сельского хозяйства.

«На сегодня по заказу сельхозтоваропроизводителей в данном НИИ разработаны и выпускаются более 70 единиц в год навесной и прицепной почвообрабатывающей техники. Стоит отметить, что со стороны государства планируется субсидировать ставки вознаграждения по кредитам на лизинг сельхозтехники. Согласно проекту часть процентной ставки (7-10%) по кредиту на приобретение сельхозтехники субсидируется за счет бюджета. Будет продолжена программа инвестсубсидирования на приобретение сельхозтехники в пределах 25% от затрат», - говорится в сообщении Минсельхоза.

На базе «Казахского научно-исследовательского института растениеводства и земледелия» были презентованы новые научные проекты и современные технологии по развитию влагоресурсосберегающих технологий, селекции конкурентоспособных сортов и пород, кормопроизводства, развития товарного рыбоводства и переработки сырья.

В ходе меропроятия У.Шукеев обсудил с учеными ведущих научно-исследовательских институтов Алматинской области вопросы реформирования аграрной науки, внедрения цифровых технологий и систем точного земледелия в хозяйствах.

В развитии аграрной науки Казахстана, как и во всех передовых странах, идет процесс интеграции и тесного взаимодействия «науки - образования - производства». «Решение этих задач должно осуществляться на основе широкого привлечения научного потенциала, созданного в аграрной сфере, внедрение новейших достижений науки в производство», - отметил министр.

Далее министр посетил Казахский национальный аграрный университет, где ознакомился с работой Казахстанско-японского инновационного центра, Инновационного водного центра и Агротехнологического ХАБа. Создание исследовательского университета в сфере АПК на базе КазНАУ (в форме Агротехнологического Хаба) включено в государственную программу развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан.

В рамках реализации пяти инициатив Главы государства особое внимание было уделено выделению грантов на аграрные специальности, улучшению условий проживания студенческой молодежи.

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