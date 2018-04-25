Главы МИД Казахстана и Китая обсудили подготовку к визиту Назарбаева в КНР

25 апреля 2018 08:31 (UTC+04:00)

Во вторник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Пекине провел двусторонние переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел Китая Ван И, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе обстоятельной беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий комплекс вопросов казахстанско-китайских отношений. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также двусторонним контактам на различных уровнях, в том числе по линии совместного комитета по сотрудничеству, который охватывает торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, культурно-гуманитарное и другие направления.

Собеседники рассмотрели вопросы, связанные с взаимными поездками и защитой прав граждан двух стран, рациональным использованием водных ресурсов трансграничных рек. Достигнута договоренность провести в ближайшее время межмидовские консультации по линии консульских служб.

К. Абдрахманов отметил, что Казахстан намерен продолжить активную работу по сопряжению программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Пояса и пути» в контексте реализации транзитно-транспортного потенциала, увеличения объемов контейнерных перевозок из Китая через Казахстан в Европу и Ближний Восток.

Проявлена заинтересованность сторон в дальнейшей интенсивной реализации Программы развития производственных мощностей. Сегодня ведется работа по 51 совместному проекту на общую сумму 27 миллиардов долларов, из которых уже запущены 5 проектов на сумму 158 миллионов долларов. Приоритетное значение имеет расширение номенклатуры поставок казахстанской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок.

Министры также обсудили дальнейшие шаги по продвижению сотрудничества в области инвестиций, энергетики, финансов, приграничной торговли, повышению эффективности деятельности МЦПС «Хоргос». В 2017 году Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Доля КНР в общем объеме товарооборота нашей страны с другими государствами составила 17,4%. Объем двусторонней торговли достиг 10,5 миллиарда долларов, увеличившись на 32,6%.

Акцентировано внимание на перспективы казахстанско-китайского сотрудничества в свете начала деятельности Международного финансового центра «Астана», Международного центра «зеленых технологий» и инвестиционных проектов и технопарка IT-стартапов.

Отмечена важность расширения культурно-гуманитарных контактов, взаимодействия в сферах туризма, здравоохранения, средств массовой информации и других.

Главы внешнеполитических ведомств провели углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуации в Сирии, в Афганистане. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в многосторонних структурах, в том числе в ШОС, СВМДА и ООН.

В рамках визита К. Абдрахманов также возложил цветы к памятнику Абая Кунанбаева в центральном пекинском парке «Чаоян» и принял участие в открытии первого в Китае казахского детского учебного центра «Балдырған», созданного при поддержке Посольства Казахстана в Китае.

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