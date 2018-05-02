В Узбекистане обсудили возможности расширения сотрудничества с Казахстаном

2 мая 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла встреча посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева с исполняющим обязанности председателя Движения предпринимательства и деловых людей, Либерально-демократической партии Узбекистана Бахтиером Якубовым, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи казахстанский дипломат рассказал об основных положениях послания президента Нурсултана Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», акцентировав внимание собеседника на пяти новых инициативах, предполагающих кардинальные меры по осуществлению масштабных социальных проектов в стране.

Собеседники обсудили вопросы регионального сотрудничества, а также предстоящий осенью этого года в Астане Форум регионов, в котором примут участие все области двух стран.

В числе приоритетных задач посол также выделил работу по усилению молодежной политики, необходимости использовать эффективные методы и формы работы для борьбы с молодежным экстремизмом.

В ходе встречи стороны также обсудили весь комплекс двусторонних вопросов, в частности межпарламентское сотрудничество, а также взаимодействие между партиями двух стран.

В свою очередь Якубов поддержал все высказанные предложения и выразил заинтересованность в сотрудничестве с коллегами из Казахстана, отметив необходимость обмена опытом и выстраивания регулярного диалога.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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