Казахстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до 5 млрд долларов

4 мая 2018 23:40 (UTC+04:00)

Сегодня в Ташкенте состоялось заседание рабочей группы по выработке предложений по взаимному увеличению товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном, с участием первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина, а также первого заместителя Премьер-министра РУ Ачилбая Раматова, передает МИА «Казинформ».

В ходе данного мероприятия стороны отметили высокую динамику роста взаимной торговли. Так, внешнеторговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном за первый квартал 2018 года составил 543,1 млн.долларов США, что на 46% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (371,8 млн долларов США).

Экспорт из Казахстана в Узбекистан за первый квартал 2018 года вырос на 55,1% и составил 399,9 млн долларов США. Импорт из Узбекистана в Казахстан за первый квартал 2018 года вырос на 25,6% и составил 143 млн долларов США.

«Ни с одним торговым партнером у нас такой динамики роста взаимной торговли нет, при этом, максимальная динамика в рамках ЕАЭС составляет только 30%. В то же время, хотелось бы отметить, что также есть много резервов, которые мы должны задействовать», - отметил Аскар Мамин.

С учетом позитивной динамики развития торгово-экономического сотрудничества, стороны также договорились принять дальнейшие меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 млрд долларов в 2018 году и до 5 млрд долларов к 2020 году.

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