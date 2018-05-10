В Астане прошел второй Казахстанско-российский экспертный форум

10 мая 2018 11:52 (UTC+04:00)

В столице Казахстана состоялся 2-ой казахстанско-российский экспертный форум, передает МИА «Казинформ».

В ходе форума эксперты из России и Казахстана обсудили актуальные вопросы развития Евразийской интеграции. Темой обсуждения первой сессии форума была обозначена «Евразия в эпоху глобальной геополитической трансформации».

Исполнительный директор Казахстанского совета по международным отношениям Искандер Акылбаев остановился на вопросе выхода США из иранской сделки. По его словам, данное событие скажется на всем Евразийском пространстве.

В свою очередь председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил необходимость подобного рода площадок для обсуждений.

«Это наш второй диалог экспертный, я надеюсь, что будет третий. (...) Такого рода дискуссии являются профилактикой противоречий. В целом у нас оптимистический взгляд с пониманием вызовов и угроз», - резюмировал Андрей Быстрицкий.

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Azernews Newspaper
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