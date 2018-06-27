Казахстан согласовал с Китаем требования по экспорту говядины

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай подписали протокол по требованиям к экспорту говядины из РК в КНР, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

Соответствующее соглашение было подписано между ветеринарными службами Казахстана и Китая на полях 86-й Генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных.

Кроме того, ветеринарная служба Казахстана провела ряд двусторонних рабочих встреч с главными ветеринарными врачами Ирана, Турции, Израиля и Японии.

Согласно сообщению ведомства, стороны обсуждали вопросы, связанные с налаживаем экспорта животноводческой продукции из Казахстана на зарубежные рынки.

Отмечается, что также согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта говядины и живого крупного рогатого скота из Казахстана в Иран.

Кроме того, во время встречи Ассоциация производителей и переработчиков мяса Франции выразила заинтересованность в создании мясоперерабатывающих предприятий на территории Казахстана с дальнейшим экспортом продукции на рынки России и Китая.

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