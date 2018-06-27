Совокупные активы банковского сектора Казахстана снизились

БАКУ /Trend/ - Совокупные активы банковского сектора Казахстана за пять месяцев текущего года снизились на 2,7 процента и составили 23,5 триллиона тенге.

Об этом сообщает в среду аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Как отмечается в сообщении ассоциации, в мае активы банков второго уровня страны снизились сразу на 356,3 миллиарда тенге против роста на 94,9 миллиарда тенге в апреле.

Как отмечают аналитики, уменьшение активов в мае происходило на фоне сокращения обязательств (-379,1 миллиарда тенге) и базы фондирования Казкоммерцбанка, у которого отмечается снижение вкладов юрлиц (-99,9 миллиарда тенге) и погашение еврооблигаций (-100 миллиардов тенге).

«Вместе с тем суммарное снижение активов с начала года составило 650,7 миллиарда тенге (до 23,5 триллиона тенге), происходящее на фоне равнозначного снижения обязательств (-687,9 миллиарда тенге) и менее существенной отрицательной переоценки ссудного портфеля (-192,9 миллиарда тенге)», - говорится в сообщении аналитического центра АФК.

Отметим, что за январь-май 2018 года объем выданных в стране кредитов составил 4,7 триллиона тенге, что на 24 процента выше соответствующего периода прошлого года.

Очередное снижение Центральным банком базовой ставки на июньском заседании (4 июня) до девяти процентов может иметь лишь ограниченный положительный эффект на дальнейшую активизацию кредитования. При этом дальнейшее снижение доходности инструментов денежного рынка (TONIA – восемь процентов, USDKZT SWAP – 7,9 процента) и нот Нацбанка Казахстана (8,1 процента) делает их менее привлекательными, постепенно увеличивая мотивы к перенаправлению свободной ликвидности на кредитование», - отмечается в информации.

«Принятый сенатом парламента законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле" и сопутствующий ему пакет поправок в Гражданский кодекс Казахстана предполагают расширение предлагаемой банками второго уровня депозитной линейки по тенговым инструментам путем выделения отдельного инструмента – сберегательных вкладов, которые будут являться источником устойчивого фондирования в структуре пассивов банков, тем самым увеличивая потенциал кредитования», - говорится в сообщении.

В АФК также отметили, что доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за январь-май 2018 года увеличилась с 14,6 процента до 15,5 процента (+0,2 процента по итогам мая). В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней снизились с 9,3 процента до 9,1 процента (+0,1 процента по итогам мая). Совокупные провизии сектора с начала года снизились на 178,5 миллиарда тенге (-8,4 процента), до 1,9 триллиона тенге (основное влияние Казкоммерцбанка -267,8 миллиарда тенге). Без учета Казкоммерцбанка рост провизий с начала года составляет 7,1 процента, или 89,3 миллиарда тенге.

Суммарное снижение обязательств банковского сектора с начала года составило 687,9 миллиарда тенге (-3,3 процента), до 20,4 триллиона тенге.

«Более половины указанного снижения (52 процента) приходится на уменьшение корпоративных депозитов», - уточняется в сообщении.

В аналитическом центре также отметили, что с начала 2018 года собственный капитал банковского сектора страны показывает невыразительную позитивную динамику – плюс 37,2 миллиарда тенге (+1,2 процента), до 3,1 триллиона тенге.

«Рост капитала, в том числе, сдерживается необходимостью формирования дополнительных провизий ввиду вступления в силу МСФО 9», - отмечает аналитический центр АФК.

Суммарное снижение депозитного портфеля за январь-май составило 358,4 миллиарда тенге (-2,1 процента), до 16,3 триллиона тенге. За счет уменьшения вкладов юрлиц (-360,5 миллиарда тенге) наблюдается постепенная ребалансировка основного источника фондирования на вклады физлиц (+2,1 миллиарда тенге), доля которых выросла до 50,4 процента от совокупного портфеля.

На 1 июня 2018 года банковский сектор Казахстана представлен 32 банками.

Официальный курс на 27 июня составил 338.84 KTZ/USD

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