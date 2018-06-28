В Алма-Ате локализовали пожар на складах

28 июня 2018 09:19 (UTC+04:00)

Пожар, возникший в четверг утром на складских помещениях в микрорайоне "Кайрат" на окраине Алма-Аты, локализован, его площадь превысила 17 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Сообщение о загорании складских помещений ангарного типа в Турксибском районе города поступило спасателям в 06.03 местного времени. По прибытию к месту вызова первых противопожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение складских помещений на ориентировочной площади 3 тысячи квадратных метров.

"Принятыми мерами в 9.06 пожар локализован на площади более 17 тысяч квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается", — проинформировал Иманкулов.

Всего к месту вызова привлечено 75 пожарных и 20 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты. Для осуществления подвоза воды задействованы коммунальные службы. "В ходе тушения пожара задействован вертолет Ми-171 КЧС с водосливным устройством, каждый сброс составляет по 3 тонны. На данный момент сброшено 60 тонн воды", — добавил представитель комитета.

По его данным, тушение пожара осложняется сильным задымлением, отсутствием источников водоснабжения на территории объекта. Подвоз воды производится шестью автоцистернами с водоемов, расположенных в трех километрах.

По информации городского департамента по чрезвычайным ситуациям, из 13 ангаров с продукцией народного потребления (шины, молочная продукция, масла и так далее) огнем были охвачены девять. Близкое расположение ангаров друг к другу способствовало быстрому распространению огня.

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