Объем кредитования банками экономики Казахстана увеличился

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования банками экономики Казахстана на конец мая увеличился на 0,1 процента и составил 12,7 триллиона тенге. Об этом говорится в сообщении Нацбанка Казахстана, распространенном в четверг.

Согласно данным Нацбанка, объем кредитов юридических лиц уменьшился на 0,9 процента до 7,9 триллиона тенге, физических лиц увеличился на 1,9 процента до 4,7 триллиона тенге.

"Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,9 процента до 9,5 триллиона тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,2 процента, физическим лицам увеличились на 2,2 процента. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 2,2 процента до 3,1 триллиона тенге, в том числе кредиты юридическим лицам уменьшились на 2,1 процента, физическим лицам - на 3,4 процента. Удельный вес кредитов в тенге на конец мая составил 75,3 процента (в апреле 2018 года - 74,7 процента)", - отмечается в сообщении банка.



По информации финрегулятора, объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,3 процента до 10,9 триллиона тенге, а объем краткосрочных кредитов уменьшился на 1,1 процента до 1,8 триллиона тенге. Кредитование субъектов малого предпринимательства уменьшилось на 1,2 процента до 2,7 триллиона тенге (21,5 процента от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 15,1 процента), промышленность (14,5 процента), строительство (6,8 процента), сельское хозяйство (5 процентов) и транспорт (4,6 процента).

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