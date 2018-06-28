ЕАБР может провести размещения на бирже международного финансового центра "Астана"

Евразийский банк развития (ЕАБР) не исключает размещения облигаций на бирже международного финансового центра "Астана" (МФЦА), рассказал агентству "Прайм" глава ЕАБР Андрей Бельянинов в рамках конференции "Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии", состоявшейся сегодня в ТПП.

"Ликвидность в тенге, которой нам не хватает, мы можем выбирать на этой площадке (МФЦА – ред.). У нас там большие объемы. Мы недавно в Казахстане разместились — 50 миллиардов тенге. Дальнейшие размещения зависят от нашего кредитного портфеля. Он у нас большой", — сказал он. ЕАБР 13 июня разместил 3 выпуска облигаций на Казахстанской фондовой бирже.

Бельянинов отметил, что создание финцентра в Астане открывает новые возможности для бизнеса из стран ЕАЭС.

"То, что Казахстан представляет все больший интерес для инвестиций сейчас, это очевидно. Если этот центр (МФЦА) сможет стать интегратором финансовых процессов, то будет очень интересно принимать в них участие. Мы начали размещение в Казахстане и наше размещение в тенге с удовольствием перенесли бы на Астанинскую площадку", — сказал он.

"Очевидно, что работа МФЦА создает новые возможности для рынка капитала в рамках ЕАЭС. Сейчас особое значение приобретает тесный диалог Евразийской экономической комиссии с Международным финансовым центром "Астана" по созданию общего финансового рынка в рамках ЕАЭС", — отмечают авторы доклада "Евразийская интеграция: новые возможности для инвестиций", подготовленного к конференции Институтом экономики РАН.

Созданный по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева финансовый центр в Астане является первым и единственным на данный момент примером применения на постсоветском пространстве английской правовой системы, защищающей интересы инвесторов и независимой от континентальной правовой и судебной системы. Разрешать споры в МФЦА будет обособленный от судебной системы Казахстана независимый Суд МФЦА с привлечением судьей международного уровня.

"Создав международный финансовый центр, главной особенностью которого является английское право, Казахстан совершил мощный прорыв", — отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев.

По словам управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, юрисдикция английского права была выбрана прежде всего с целью обеспечить для международных инвесторов наиболее комфортные и привычные им условия. "Привлекательность английского права в том, что оно понятно любому международному инвестору", — подчеркнул Келимбетов.

Создание финансового центра открывает перед компаниями из стран евразийского региона ряд возможностей: привлечь инвестиции через биржу МФЦА (AIX), работающую на современной и высокотехнологичной платформе – NASDAQ, возможность инвестировать в выходящие на приватизацию через биржу МФЦА крупнейшие компании казахстанского фонда нацблагосостояния "Самрук Казына", чьи активы равняются около половины ВВП страны (по данным Всемирного банка, этот показатель в 2017 году составлял 158,2 млрд долларов), возможность развития бизнеса в странах региона благодаря китайскому инфраструктурному проекту "Пояс и Путь".

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