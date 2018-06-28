Инфляция в Казахстане снизилась

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, в мае текущего года инфляция составила 0,2 процента, по итогам пяти месяцев - 2,4 процента. Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана, распространенном в четверг.

"Годовая инфляция сложилась на уровне 6,2 процента и находится в рамках целевого коридора Нацбанка на конец 2018 года 5-7 процентов", - отмечается в сообщении регулятора.

В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 8,4 процента, на продовольственные товары и платные услуги – на 5,1 процента и 5,3 процента соответственно.

Кроме того, как отмечает регулятор, в мае текущего года наблюдается снижение инфляционных ожиданий населения. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила шесть процентов, находясь ниже фактической инфляции.

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