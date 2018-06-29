Количество проверок бизнеса в Казахстане значительно сократилось

29 июня 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество проверок бизнеса в Казахстане со стороны государственных органов за последние восемь лет снизилось почти на 77 процентов. Об этом сообщил в пятницу министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов, передают казахские СМИ

«По данным органов правовой статистики страны, общее количество проверок в отношении субъектов предпринимательства с 2010 года сократилось в 4,2 раза, или на 76,6 процента», - сказал Сулейменов в ходе форума «Партнерство государства и бизнеса».

По его словам, в прошлом году в стране были проведены 81 659 проверок против 349 236 проверок в 2010 году.

Сулейменов напомнил, что в Казахстане были внедрены новые инструменты государственного контроля и надзора, в частности институт профилактического контроля, при котором представитель госоргана при обнаружении нарушения вместо возбуждения административного производства должен будет подсказать представителю бизнеса, как это нарушение устранить.

«При этом в случае выявления грубых нарушений по результатам профилактического контроля за госорганом сохраняется право проведения повторной внеплановой проверки, чтобы убедиться в устранении нарушения», - подчеркнул он.

Помимо этого, напомнил министр, подписанным главой государства 24 мая законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» впервые предполагается урегулировать деятельность субъектов естественных монополий и квазигоссектора по оказанию услуг для физических и юридических лиц, которые сейчас осуществляются ими на платной основе.

«Правительство будет утверждать перечень таких услуг, сегодня их выявлено 75, а министерство национальной экономики будет утверждать порядок их оказания и осуществлять контроль за их оказанием – в результате будет обеспечена защита прав и интересов предпринимателей», - сказал Сулейменов.

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Azernews Newspaper
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