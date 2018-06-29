Запасы зерна в Казахстане увеличились

БАКУ /Trend/ - Остатки зерна в Казахстане по итогам пяти месяцев увеличились на 483 тысячи тонн (+ 8 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в пятницу СМИ Казахстана.

Согласно информации, на начало года разница была на уровне 1,35 миллиона тонн, или 9,1 процента. В прошлом году по состоянию на 1 января в Казахстане имелось 14,8 миллиона тонн зерна, а в 2018 году – 16,17 миллиона тонн.

Согласно данным Комитета статистики Казахстана, в 2017 году за июнь из запасов зерна убыло один миллион тонн зерна, из которых 579 тысячи тонн ушло на нужды посевной кампании, 163 тысячи тонн – на фуражные цели, а оставшиеся объемы – на продовольственную переработку и экспорт.

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