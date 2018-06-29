S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг казахстанской горнодобывающей компании

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг казахстанской горнодобывающей и металлургической компании Eurasian Resources Group (ERG) S.a.r.l. c "В-" до "В" и подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне "В" с прогнозом "позитивный". Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Как отмечает агентство, это в совокупности с умеренными капитальными расходами (605 миллионов долларов в прошлом году) привело к высоким показателям ERG, превысившим предыдущие прогнозы агентства: показатель EBITDA составил 2 миллиардов долларов, значение свободного денежного потока от операционной деятельности (FOCF) было положительным и составило 476 миллионов долларов, отношение "FFO/долг" выросло до 14 процентов в прошлом году.

В рамках базового сценария S&P ожидает, что компания будет способна продемонстрировать адекватные для рейтинговой категории "В" результаты, в частности отношение "FFO/долг" свыше 12 процентов на устойчивой основе и положительное значение FOCF.

По данным S&P, другим фактором, ограничивающим кредитный профиль компании, является масштабная программа капитальных расходов. Рейтинги ERG по-прежнему отражают оценку S&P ее профиля бизнес-рисков как "слабого".

«Компания продолжает подвергаться высоким рискам, связанным с волатильностью цен на сырье (в частности, на феррохромные сплавы, алюминий и железную руду), а также c курсом тенге по отношению к основным твердым валютам», - сообщается в информации.

Среди других ограничений — капиталоемкость деятельности и проектные риски, связанные с масштабной инвестиционной программой. Кроме того, по мнению аналитиков агентства, группа подвергается высоким страновым рискам, поскольку большая часть активов расположена в Казахстане, и — в меньшей степени — в Демократической Республике Конго.

Прогноз "позитивный" отражает вероятность повышения рейтингов ERG в ближайшие 12-18 месяцев, если компания сможет поддерживать положительное значение генерируемого денежного потока (с учетом капитальных расходов и расходов на обслуживание долга) и продолжит демонстрировать улучшение характеристик кредитоспособности, при котором отношение "FFO/долг" будет устойчиво превышать 20 процентов.

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