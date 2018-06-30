Изменения в правила выдачи виз вступают в силу в Казахстане с 1 июля

С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в правила оформления приглашения и выдачи виз (совместный приказ МИД и МВД №1100 от 28 ноября 2016 года), сообщили в пресс-службе МВД РК, передает Kazinform.

«Сокращены сроки подачи приглашений на въезд в Казахстан иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней. В приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения»,- говорится в сообщении.

Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении.

Также изменены сроки подачи документов для продления действующей визы. Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы.

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