Казахстанские военные моряки провели учения на Каспии

Группа кораблей Военно-морских сил Казахстана в составе ракетно-артиллерийских кораблей "Казахстан" и "Орал" совершила поход по акватории казахстанского сектора Каспийского моря, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Поход состоялся в соответствии с планом подготовки Военно-морских сил на 2018 год с целью изучения театра плавания (района плавания)", - говорится в распространенном в субботу сообщении оборонного ведомства.

В походе экипажи кораблей отработали корабельно-боевые учения в составе тактических групп, изучили театр плавания.

"Подобные походы позволяют личному составу приобрести практические и теоретические навыки, повышают уровень боевой подготовки плавсостава Военно-морских сил. В ходе похода экипажи кораблей показали организованность и слаженность действий, высокие навыки управления, навигации, что явилось результатом успешного выполнения поставленных перед ними задач", - отмечается в сообщении.

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