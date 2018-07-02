Сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями

Сотрудникам космодрома Байконур запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями не только с рабочих компьютеров, но и с личных гаджетов с целью предотвращения утечек информации, говорится в распоряжении директора космодрома Евгения Раковского, имеющегося в РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур введут цифровой документооборот, а планы предстартовых работ будут направлять руководителям подразделений на специально выданные планшеты.

"В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины… запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями", — говорится в документе.

В распоряжении приводится список сайтов соцсетей, а также названия мессенджеров, включая Telegram.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Для служебной переписки директор космодрома требует от работников использовать корпоративный сервис электронной почты.

Источник РИА Новости на космодроме Байконур подтвердил подлинность документа. По его словам, всех сотрудников космодрома обязали подписать ознакомление с ним.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — организации Роскосмоса, занимающейся эксплуатацией российских космодромов, отказались от комментариев.

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