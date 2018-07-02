Омбудсмены Казахстана и Испании договорились о расширении сотрудничества

2 июля 2018 10:21 (UTC+04:00)

Омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров посетил Испанию с рабочим визитом с целью обмена опытом и ознакомления с деятельностью её национального правозащитного учреждения. Уполномоченные по правам человека двух стран договорились о дальнейшем расширении правозащитного сотрудничества, передают казахские СМИ.

Отметим, что уполномоченный по правам РК совершил визит по приглашению Народного защитника Королевства Испании в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского Союза «Поддержка в улучшении качества и эффективности системы правосудия».

Правозащитники двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам в сфере прав человека, перспективе взаимодействия в двустороннем формате, а также в рамках международных организаций и реализации совместных проектов.

Шакиров встретился с первым вице-спикером сената парламента Педро Сансом, где рассказал масштабных преобразованиях в республике, в том числе конституционной реформе и духовной модернизации общества.

Омбудсмен также ознакомился с работой национального превентивного механизма против пыток, опыт которой признан на международной арене.

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Azernews Newspaper
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