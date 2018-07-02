В Казахстане значительно увеличились инвестиции в производство пищевых продуктов

2 июля 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в производство пищевых продуктов в Казахстане по итогам пяти месяцев достигли 38,2 миллиарда тенге - вдвое больше, чем годом ранее, сообщают в понедельник казахские СМИ.

Наибольший объем пришелся на Алматинскую (31,3 процента от общего объема) и Костанайскую (14,9 процента от общего объема) области. В обоих регионах объемы инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания выросли более чем в 3,3 раза за год - до 11,9 миллиарда тенге в Алматинской и до 5,7 миллиарда тенге в Костанайской областях.

Наибольший объем инвестиций вложен собственными силами бизнеса - 57,8 процента. Еще 19,4 процента обеспечено банковскими займами и 22,8 процента - прочими заемными средствами.

Именно производители Алматинской области и ключевого мегаполиса - Алматы - обеспечили наибольший вклад в пищепром Казахстана - 26,1 процента. Еще 12,7 процента пришлось на Костанайскую область. Всего в стране произвели продуктов питания на 627,9 миллиарда тенге - это на 9,8 процента больше, чем год назад. С учетом инфляции рост физического объема пищепрома составил 6,3 процента.

В многолетней динамике в производстве пищевых продуктов фиксируется стабильный рост, как в денежном выражении, так и в физическом объеме.

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Azernews Newspaper
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