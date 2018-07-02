Китайская компания выкупила контрольный пакет акций стекольного завода в Казахстане

2 июля 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания "ARP company" продала 70 процентов акций строящегося стекольного завода китайской компании "China Triumph" за 34 миллиона долларов. Об этом сообщили в акимате Кызылординской области Казахстана, передают в понедельник казахские СМИ.

"Китайская компания ведёт работы по вхождению в состав учредителей проекта. В этой связи ТОО ARP company и China Triumph подписали соглашение о продаже доли 70 процентов за 34 миллиона долларов", – говорится в заявлении акима Крымбека Кушербаева.

Сделка состоялась с дочерней организацией компании China Triumph – King charm development.

"ТОО "ARP company" продало всю долю своих акций в проекте. В прошлом году стороны подписали соглашение. В июне 2018 года завершили процедуры по передачи акций и согласованию с другими участниками", – отмечается в сообщении акимата.

На данный момент по проекту ведутся строительные работы по всем четырём пусковым комплексам. Завершение строительства намечено на декабрь 2018 года. Розжиг печи для выплавки первого казахстанского стекла также запланирован на конец года.

На стройплощадке задействованы порядка 150 человек и восемь субподрядных организаций. Общая сумма проекта – 42 миллиарда тенге.

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Azernews Newspaper
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