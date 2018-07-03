Казахстан планирует привлечь до 13 миллионов туристов в год

3 июля 2018 10:22 (UTC+04:00)

Министерство культуры и спорта республики Казахстан планирует увеличить долю туризма в ВВП до 8 процентов к 2025 году и привлечь до 13 миллионов туристов в год, сообщает Казинформ.

"Поставлена амбициозная цель — увеличить долю в ВВП по туризму с 1 процента в 2016 году до 8 процентов к 2025 году", — сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Глава ведомства отметил, что на ЭКСПО в Казахстан приехало свыше семи миллионов посетителей, это на 18% больше предыдущих лет. При этом каждый турист оставил в экономике страны от 50 до 350 долларов.

В целях поддержания этого эффекта с начала года ведется работа по внедрению электронных виз — граждане 67 стран имеют право безвизового въезда в Казахстан в туристических целях. До конца 2018 года введен 72-часовой безвизовый транзит для граждан КНР и Индии, следующих через Алматы и Астану.

Согласно заявлению министра, для выявления действующих и потенциальных драйверов туристского роста Казахстана отобрано 60 туристских "магнитов", способным привлечь туристов. Среди них — спортивный комплекс Медео, горнолыжный курорт Чимбулак, мавзолей Ходжа Ахмет Яссауи и другие известные туристские объекты.

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