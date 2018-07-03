Премьер: Казахстан рассматривает сельское хозяйство как новый драйвер экономики

3 июля 2018 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана рассматривает сельское хозяйство в качестве нового драйвера роста экономики. Об этом заявил во вторник премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, выступая на Kazakhstan Global Investment Roundtable, передают казахстанские СМИ

«В ближайшие пять лет, мы намерены увеличить производительность труда и объём экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза. Казахстан уже заключил договоренности для экспорта сельхозтоваров на новые рынки сбыта с целым рядом стран: Китай, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и страны Евразийского экономического союза. Только в китайском направлении на сегодня уже согласованы требования по 13 видам сельхозпродукции», - сказал премьер-министр.

Сагинтаев подчеркнул, что правительство Казахстана намерено оказывать инвесторам максимальную поддержку в производстве и экспорте сельхозтоваров, и прежде всего мясной продукции.

Кроме того, премьер отметил, что Казахстан рассчитывает, что иностранные инвесторы также проявят интерес к новым секторам экономики Казахстана, в числе которых туризм, финансы, электронная торговля, развитие IT-сервисов, big data, венчурный бизнес и другие направления.

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