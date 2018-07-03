Нурсултан Назарбаев утвердил закон о снижении налога для казахстанцев с низкой зарплатой

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил поправки по вопросам социального обеспечения, согласно которому будут снижены налоги для казахстанцев с доходом менее 60 тысяч тенге, сообщила пресс-служба главы государства.

При этом средства, высвобождаемые от такого снижения, будут направлены на увеличение зарплат этих людей. В результате это приведет к тому, что зарплата вырастет более чем у двух миллионов жителей страны. Планируется, что данная норма будет введена в действие с 1 января 2019 года.

Также поправками с 1 июля 2018 года введены пособия лицам, которые осуществляют уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства. Как ранее пояснила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, для 14 тысяч семей это станет дополнительной денежной помощью в размере порядка 30 тысяч тенге ежемесячно. Данное пособие будет назначаться пожизненно и позволит обеспечить качественный уход за людьми, которые нуждаются в постоянной помощи.

Ранее парламент принял поправки, согласно которым будет снижена налоговая нагрузка работников, чей доход не превышает 25-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП). Поправки приняли после того, как Назарбаев предложил снизить налог для казахстанцев, получающих маленькую зарплату, а именно для тех, кто получает оплату труда в размере не более 25-кратного размера МРП в месяц (60 125 тенге в 2018 году). Для них индивидуальный подоходный налог будет снижен в десять раз.

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