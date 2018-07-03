"Самрук-Қазына" досрочно погасил крупный кредит

БАКУ /Trend/ - Казахстанский фонд «Самрук-Қазына» досрочно погасил синдицированный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, привлеченный в 2015 году для финансирования сделки по приобретению 50 процентов доли участия в проекте «Кашаган». Об этом говорится в сообщении фонда, распространенном во вторник.

Как отмечается в сообщении фонда, погашение произведено за счет собственных средств Фонда в сумме 900 миллионов долларов и привлечения нового кредита 600 миллионов долларов от синдиката международных и казахстанских банков.

"Данный шаг удалось осуществить благодаря работе направленной на повышение доходности группы компаний Фонда, а также снижению стоимости заемных ресурсов и сокращению внешнего долга", - говорится в сообщении фонда.

В результате, «Самрук-Қазына» сохранил присутствие на рынке международного заемного капитала и одновременно сократил внешний долг на 900 миллионов долларов и существенно снизил стоимость кредита.

Данная сделка также позволяет синхронизировать сроки денежных потоков фонда за счет продления сроков погашения с 2020 до конца 2022 года, в связи с соответствующим переносом срока исполнения Опционного соглашения на обратный выкуп акций «КМГ Кашаган Б.В.» со стороны АО «НК «КазМунайГаз».

Кроме того, внешний долг «КазМунайГаз» был сокращен на 1,6 миллиарда долларов за счет погашения своих международных облигаций.

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