В Казахстане назвали возможные сроки проведения новой встречи по Сирии

4 июля 2018 10:49 (UTC+04:00)

Точной даты следующей встречи по Сирии в Астане нет, есть надежда на ее проведение до конца года, заявил в среду официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Точной даты нет, пока находимся в переговорах. Надеемся, до конца года будут еще переговоры (по Сирии в Астане)", — сказал он журналистам.

В Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии
В мире 04:21
В Израиле сообщили о взрыве на военной базе близ сирийского города Деръа
Израиль 3 июля 17:43
"Самрук-Қазына" досрочно погасил крупный кредит
Казахстан 3 июля 17:00
Нурсултан Назарбаев утвердил закон о снижении налога для казахстанцев с низкой зарплатой
Казахстан 3 июля 15:40
В Казахстане начнется реализация 63 проектов на $6,8 млрд
Казахстан 3 июля 15:04
Обнародованы объёмы инвестиций в агропромышленный комплекс Казахстана
Бизнес 3 июля 14:58
Производство бензина в Казахстане увеличилось
Энергетика 3 июля 14:28
В ООН призвали Иорданию оставить открытой границу с Сирией для беженцев
Арабские страны 3 июля 13:56
Казахстан намерен удержать инфляцию в пределах 4-6%
Казахстан 3 июля 13:11
Несырьевые секторы обеспечили почти две трети роста экономики Казахстана
Бизнес 3 июля 12:26
Премьер: Казахстан рассматривает сельское хозяйство как новый драйвер экономики
Казахстан 3 июля 11:15
Белорусско-казахстанская межправкомиссия соберется в сентябре в Бресте
Беларусь 3 июля 10:29
Казахстан планирует привлечь до 13 миллионов туристов в год
Казахстан 3 июля 10:22
Инфляция в Казахстане составила 2,6%
Бизнес 2 июля 20:19
В Казахстане повысились цены предприятий-производителей на нефть
Энергетика 2 июля 19:56
Wood Mackenzie о новом Кодексе о недрах Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 2 июля 19:49
Крупнейший производитель электровозов Европы о переносе регионального центра в Баку (Эксклюзив)
Бизнес 2 июля 18:49
О культурной дипломатии Туркменистана: общечеловеческое измерение политики
Туркменистан 2 июля 18:10