В Казахстане назвали возможные сроки проведения новой встречи по Сирии

Точной даты следующей встречи по Сирии в Астане нет, есть надежда на ее проведение до конца года, заявил в среду официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Точной даты нет, пока находимся в переговорах. Надеемся, до конца года будут еще переговоры (по Сирии в Астане)", — сказал он журналистам.

В Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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