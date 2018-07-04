Сбербанк будет углублять присутствие в Казахстане

Сбербанк не будет расширять географию своего присутствия, но будет его углублять, в том числе, в Казахстане, сообщил глава банка Герман Греф в среду в кулуарах форума Astana Finance Days, передает Sputnik Казахстан.

"Мы не будем расширять географию нашего присутствия, мы будем углублять свое присутствие на тех рынках, где мы уже работаем, один из этих рынков — Казахстан. Мы крупнейший иностранный инвестор в Казахстане, общая сумма наших активов превышает 8,5 миллиардов долларов", — сказал Греф.

По словам Грефа, Сбербанк присутствует в Казахстане с 2006 года и в течение 12 лет делал большие инвестиции. Общую сумму глава крупнейшего российского банка не назвал. Зато рассказал, что будущие финансовые вливания коснутся в том числе сферы цифровизации.

Также Греф не исключил, что банк выйдет на рынок Казахстана со страховыми продуктами.

"Пока у нас нет планов выхода на казахстанский рынок со страховыми продуктами. Вполне возможно, что у нас такие планы появятся", — ответил он на вопросы журналистов и добавил, что российская сторона обсуждает с партнерами создание "элементов экосистемы" в Казахстане. И если удастся найти точки соприкосновения, возможно, в республике присутствие Сбербанка не ограничится банковскими услугами.

Герман Греф высказал мнение, что с традиционным набором продуктов в Казахстан приходить нет смысла.

"Если мы увидим ускоренное развитие digital-инфраструктуры здесь, создание условий для инвестиций в digital-инфраструктуру, то, я думаю, что вполне вероятно, что мы с новыми продуктами сюда придем", — сказал Греф.

Ранее Герман Греф сообщил, что "дочка" Сбербанка, занимающаяся кибербезопасностью, откроет офис в Международном финансовом центре "Астана".

Глава Сбербанка и экс-министр экономического развития и торговли России Герман Греф – уроженец Казахской ССР. Он родился в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области.

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