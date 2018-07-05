ЖССБК Казахстана снизил займы по программе "Свой дом" до 7% годовых

5 июля 2018 10:56 (UTC+04:00)

Займы для участников программы Жилстройсбербанка "Свой дом" со 2 июля 2018 года снижены до 7% годовых, сообщает İnofrmburo.kz со ссылкой на пресс-службу ЖССБК.

Также, для обеспечения вкладчиков банка более доступными квадратными метрами снижен и размер минимального первоначального взноса. Теперь, чтобы получить предварительный жилищный заём в рамках программы "Свой дом", достаточно иметь на счёте 20% от стоимости жилья.

Ранее процентная ставка по кредитам в рамках программы "Свой дом" зависела от суммы накоплений. Если вкладчик банка имел на счёте минимальные 30% от стоимости жилья, то он мог претендовать на предварительный заём по ставке 9,5% годовых. При досрочном накоплении на депозите в банке 50% от стоимости жилья он имел право получить кредит по ставке от 7,5% до 8,5%.

Условия жилищного займа, ставка по которому составляет 3,5-5%, остаются без изменений. Для его получения клиенту ЖССБК необходимо в течение минимум трёх лет накопить на счёте в банке 50% от стоимости жилья и достичь необходимого оценочного показателя.

Максимальный срок кредитования 25 лет, в зависимости от выбранного вида займа.

Председатель Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова сообщила, что в ЖССБК уже около 45 тысяч вкладчиков имеют накопления в размере 20% от первоначального взноса.

"Программа "Свой дом" была запущена Жилстройсбербанком три года назад в поддержку госпрограмм. Она предлагает вкладчикам банка новое жильё от застройщиков по ценам ниже рыночных.

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