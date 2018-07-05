Нурсултан Назарбаев: На бирже МФЦА насчитывается 14 международных брокеров

5 июля 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На бирже Международного финансового центра Астаны (МФЦА) насчитывается 14 международных брокеров. Об этом сообщил сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"К настоящему моменту на бирже МФЦА насчитывается 14 международных брокеров с общим объемом активов в 34 млрд долларов, и эти цифры будут расти", - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Назарбаева, одна из важных сфер деятельности МФЦА - это создание эффективной среды для развития инновационных, финансовых технологий.

«Исламские «зеленые» финансы также станут важными направлениями в развитии МФЦА. В этом году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги сукук. Ведется работа по выпуску «зеленых» облигаций под инфраструктурные, инвестиционные и экологические проекты», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев сообщил, что на базе МФЦА планируется вывести на IPO горнорудные, нефтегазовые, транспортные, информационно-коммуникационные и другие национальные компании РК.

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