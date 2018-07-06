Путин и Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю дня его рождения и Дня столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В Казахстане 6 июля отмечается День столицы. В этот же день Назарбаеву исполняется 78 лет. По информации пресс-службы, в своей поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Астаной и Москвой, а также расширении продуктивного взаимодействия Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ и других международных структур.

"Своей деятельностью на посту главы государства вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте", — отмечается в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.

Российский президент пожелал Назарбаеву "доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов".

В свою очередь председатель правительства России Дмитрий Медведев в своей телеграмме особо отмечает личный вклад президента Казахстана в укрепление отношений дружбы, добрососедства и союзничества, связывающих два государства.

"Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях. Убежден, что активная партнерская работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации и углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", – приводит текст поздравления пресс-служба.

В 1998 году Казахстан перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград), позже переименованную в Астану. С 2009 года с принятием поправок в закон "О праздниках" день столицы, отмечаемый 6 июля, стал государственным праздником и нерабочим днем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.