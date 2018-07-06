Путин выразил уверенность в укреплении союзничества Москвы и Астаны

6 июля 2018 12:22 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву выразил уверенность в укреплении союзничества Москвы и Астаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин высоко оценил добрые, товарищеские отношения, установившиеся с Назарбаевым, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной, в расширении продуктивного взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних структур в интересах братских народов России и Казахстана", — говорится в сообщении.

Также Путин отметил, что своей многолетней деятельностью на посту президента Назарбаев заслужил уважение граждан Казахстана и высокий международный авторитет.

"Сформулированные вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте", — говорится в поздравлении.

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