Министр внутренних дел сменил начальников в нескольких областях Казахстана

Новые назначения произошли в департаментах внутренних дел Жамбылской и Туркестанской областях, Шымкента, а также в департаменте уголовно-исполнительной системы и департаменте по ЧС в Шымкенте и Туркестане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Нового начальника ДВД Жамбылской области личному составу представил заместитель министра внутренних дел Казахстана генерал-майор полиции Берик Бисенкулов.

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника ДВД области назначен полковник полиции Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД.

Назначены руководители полиции в Шымкенте и Туркестанской области. На должность начальника ДВД в Шымкенте назначен полковник полиции Ерали Джумаханбетов. Ранее он возглавлял департамент МВД РК. Начальником ДВД Туркестанской области стал бывший начальник ДВД Южно-Казахстанской области, полковник полиции Кайрат Дальбеков.

Новым руководителем в департаменте уголовно-исполнительной системы в Шымкенте назначен полковник юстиции Атэльбек Досмагамбетов. Он окончил Свердловский юридический институт в России. Ранее занимал должность начальника ДУИС по Южно-Казахстанской области.

Должность начальника ДУИС по Туркестанской области получил полковник юстиции Талгат Абдранбаев, ранее работавший начальником оперативного управления комитета уголовно-исполнительной системы.

Также появились новые руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям в Шымкенте и Туркестанской области.

Начальником ДЧС в Шымкенте назначен полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов. Ранее он занимал должность начальника ДЧС по Южно-Казахстанской области.

Приказом министра внутренних дел на должность и.о. начальника ДЧС Туркестанской области назначен полковник гражданской защиты Нургали Жунусов. Ранее работал заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО.

Напомним, что указом президента 19 июня в Казахстане образовалась новая область — Туркестанская (ранее Южно-Казахстанская). А бывший центр ЮКО — город Шымкент — стал третьим городом республиканского значения наравне с Астаной и Алматы.

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