МИД Казахстана назвал неприемлемым разрыв связей с Россией

Выстраивание многоплановых и успешных отношений Казахстана с Россией предопределено историческими, геополитическими и другими факторами, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Об этом он написал в своей статье в "Российской газете" в связи с 20-летием со дня принятия декларации между Казахстаном и Россией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, передает РИА Новости.

"Для Казахстана был бы неприемлемым, алогичным и контрпродуктивным разрыв связей с Россией. Ведь основа прочного добрососедского и тесного сотрудничества Казахстана и России была заложена историческими, культурными, геоэкономическими и геополитическими факторами, которые естественным образом и практически сразу вывели отношения наших стран на высокий уровень", — отметил он.

Министр напомнил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье "Укрепление независимости через устойчивое развитие" в 1995 году отмечал важность укрепления казахстанско-российских связей.

"Хочу, чтобы все поняли: суверенитет Казахстана предполагает не отрицание, а, напротив, укрепление и развитие казахстанско-российских связей во всех сферах жизни. Нашу взаимозависимость в экономической, политической, военной областях глупо отрицать, тем более глупо — бороться с нею. Задача в том и заключается, чтобы под общие интересы двух стран подвести соответствующую договорно-правовую базу и создать эффективный механизм ее реализации", — писал президент Казахстана, которого в своей статье процитировал Абдрахманов.

Министр также напомнил, как в период распада Советского Союза наряду с решением насущных проблем, связанных с формированием и укреплением основ государственного управления, межнациональной стабильности, перехода на абсолютно новые стандарты экономического развития, необходимо было решать вопросы выстраивания взаимоотношений с соседями. "Мы помним, как рушились некогда тесные внутрисоюзные связи, что усугубило и без того сложную ситуацию в национальных республиках, приведя к социально-экономическому кризису, росту межнациональных противоречий, подъему экстремистских и радикальных сил", — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия стала первым государством в мире, с которым Казахстан в 1992 году подписал такой стратегический важный документ, как договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.