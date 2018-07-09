Курс доллара в Казахстане понизился

9 июля 2018 10:19 (UTC+04:00)

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 343,23 тенге за доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в четверг курс иностранной валюты понизился на 0,09 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 342,9 тенге за 1 доллар, максимальный -343,4 тенге. Объем торгов составил 25,95 млн долларов.

В четверг на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 343,32 тенге, дневной -343,44 тенге, по итогам обеих сессий -343,38 тенге. Суммарный объем торгов составил 206 млн долларов.

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