Крупные предприятия Казахстана произвели рекордный объем продукции и услуг

БАКУ /Trend/ - Крупные предприятия Казахстана за первый квартал текущего года произвели рекордный объем продукции и услуг на общую сумму в семь триллионов тенге. Об этом в понедельник сообщают казахские СМИ.

За отчетный период крупные предприятия Казахстана увеличили объем выпуска продукции и услуг на 24,3 процента.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года крупными предприятиями Казахстана было произведено продукции и услуг на общую сумму 5,6 триллиона тенге.

Наибольший объем производства пришелся на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров - 2,2 триллиона тенге (доля от всех отраслей - 31,7 процента), обрабатывающую промышленность - 1,3 триллиона тенге (доля от всех отраслей - 19,3 процента) и на транспортно-логистический сектор - 977,4 миллиарда тенге (доля от всех отраслей -14 процента).

Суммарный объем товаров и услуг, произведенных тройкой ключевых отраслей, составил 4,5 триллиона тенге, или 65,1 процента от всего объема выпуска.

Вместе с ростом объема произведенной продукции и услуг по итогам первого квартала выросла и себестоимость производства - на 15,4 процента, или на 781,4 миллиарда тенге, год к году.

Среди отраслей наиболее высокая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг зафиксирована в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов - 1,4 триллиона тенге против 1,1 триллиона тенге годом ранее (прирост за год составил 20 процента). Вторая наиболее ресурсоемкая в плане производства отрасль - обрабатывающая промышленность: 1,2 триллиона тенге против одного триллиона тенге годом ранее (прирост на 20,1 процента).

В тройку лидеров по высокой себестоимости производства также попала горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: себестоимость продукции по итогам I квартала 2018 года составила 1,2 триллиона тенге, увеличившись на 14,1 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В целом по итогам первого квартала доходы крупных предприятий достигли 12,1 триллиона тенге, что более чем на четверть больше прошлогоднего показателя аналогичного периода. Совокупная валовая прибыль крупного бизнеса Казахстана за январь-март этого года составила 3,7 триллиона тенге, что на 23,9 процента больше, чем за тот же квартал годом ранее - 3 триллиона тенге.

Абсолютным лидером по объему валовой прибыли является Атырауская область - 1,2 триллиона тенге (прирост на 37,3 процента). Связано это в первую очередь с концентрацией нефтяных месторождений, и, соответственно, добычей и переработкой нефти в данном регионе, поясняется в исследовании.

Алматы и Астана также находятся среди лидеров - 587,8 миллиарда тенге (прирост на 17,7 процента) и 353,5 миллиарда тенге (прирост на 11,3 процента) соответственно.

Официальный курс на 9 июля составил 343.38 KTZ/USD

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