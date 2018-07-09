Вертолет из Казахстана вылетел в район крушения военного борта в Кыргызстане

Военный борт из Казахстана вылетел в горы Тянь-Шаня для спасательной операции ранее упавшего вертолета в Иссык-Кульской области Кыргызстана, Sputnik Казахстан.

Для спасательной операции в горах Иссык-Кульской области направлены два вертолета, один из которых принадлежит министерству внутренних дел Казахстана.

Как сообщил РИА Новости начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС Кыргызстана Мухаммед Сваров, казахстанский военный борт будет принимать участие в спасательной операции на площадке Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри.

Авиакатастрофа произошла 9 июля. Как сообщили Sputnik в генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана, по одной из версий, воздушное судно потерпело крушение из-за сильного ветра во время приземления.

По предварительным данным, в авиакатастрофе пострадали четверо. Всего на борту судна находились 15 человек, девять альпинистов, медицинские работники и четыре члена экипажа.

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