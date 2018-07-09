Вертолет из Казахстана вылетел в район крушения военного борта в Кыргызстане

9 июля 2018 13:44 (UTC+04:00)

Военный борт из Казахстана вылетел в горы Тянь-Шаня для спасательной операции ранее упавшего вертолета в Иссык-Кульской области Кыргызстана, Sputnik Казахстан.

Для спасательной операции в горах Иссык-Кульской области направлены два вертолета, один из которых принадлежит министерству внутренних дел Казахстана.

Как сообщил РИА Новости начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС Кыргызстана Мухаммед Сваров, казахстанский военный борт будет принимать участие в спасательной операции на площадке Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри.

Авиакатастрофа произошла 9 июля. Как сообщили Sputnik в генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана, по одной из версий, воздушное судно потерпело крушение из-за сильного ветра во время приземления.

По предварительным данным, в авиакатастрофе пострадали четверо. Всего на борту судна находились 15 человек, девять альпинистов, медицинские работники и четыре члена экипажа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Казахстан обсудят перспективы проекта "Байтерек"
Казахстан 15:10
Россия предоставила Казахстану скидку на транзитные перевозки угля
Казахстан 15:07
Крупные предприятия Казахстана произвели рекордный объем продукции и услуг
Казахстан 13:11
Азербайджанские музыканты выступили на фестивале в честь 20-летия Астаны (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:56
Прожиточный минимум в Казахстане увеличился
Казахстан 11:33
В Кыргызстане потерпел крушение вертолет Ми-8
Кыргызстан 10:34
Лента новостей
Azer Turk Bank по случаю своего дня рождения запускает грандиозную кампанию
Бизнес 15:33
Минобразования Азербайджана о статистике обращений за прошлый месяц
Общество 15:31
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Кубке мира
Общество 15:26
Определен первый победитель промокампании «Пей Xırdalan и Выиграй квартиру в Хырдалане»!
Бизнес 15:24
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Россия 15:16
В Турции создан новый госорган для регулирования атомной энергетики
Энергетика 15:14
Австрия ввела временный контроль въезда на границах
Европа 15:13
Россия и Казахстан обсудят перспективы проекта "Байтерек"
Казахстан 15:10
Россия предоставила Казахстану скидку на транзитные перевозки угля
Казахстан 15:07