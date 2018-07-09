Россия и Казахстан обсудят перспективы проекта "Байтерек"

Развитие проекта "Байтерек" на космодроме Байконур после отказа России от ракеты-носителя "Союз-5" в понедельник обсудят гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, рассказал РИА Новости источник на космодроме.

Космический ракетный комплекс "Байтерек" — совместный проект России и Казахстана, который реализуется с 2004 года. Изначально проект предполагал модернизацию стартового стола от ракеты "Зенит" на Байконуре под ракету "Ангара", однако многократно выросшая впоследствии стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею. Второй этап проекта, который начал реализовываться в 2013 году, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен. В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того, как Рогозин возглавил Роскосмос, он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".

Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр им. Хруничева.

"Дмитрий Рогозин прибудет на Байконур в полдень по московскому времени, после чего в городе у него запланирована встреча с первым заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Маминым по вопросам дальнейшего сотрудничества. Среди наиболее важных вопросов – дальнейшая судьба российско-казахстанского проекта "Байтерек", международное сотрудничество по развитию Байконура", — рассказал собеседник.

Вечером Рогозин будет присутствовать на заседании госкомиссии, которая примет решение о запуске ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09". Старт запланирован на 0.51 мск во вторник. За запуском грузового корабля Рогозин, как планируется, будет смотреть с наблюдательного пункта. После этого, в 4.39 мск глава госкорпорации будет уже городе наблюдать по трансляции за стыковкой корабля к Международной космической станции. Если все пойдет по программе, этот полет станет испытанием супербыстрой схемы полета грузового корабля к МКС — два витка вокруг Земли вместо шестивитковой или двухсуточной схем, которые используются сейчас.

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