Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне

9 июля 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне девяти процентов, сообщают в понедельник казахстанские СМИ.

Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях десять и восемь процентов соответственно.

Официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки – девять процентов.

"Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора и бюджетной политики", — пояснил председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9 процента. Это минимальный уровень с октября 2015 года.

На этот параметр повлиял рост издержек производителей и удорожание импорта.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

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