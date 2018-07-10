Экономика Казахстана выросла на 4%

10 июля 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года ВВП Казахстана вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщил министр экономики страны Тимур Сулейменов, передают казахские СМИ.

Отметим, что в отчетном периоде прошлого года темпы роста ВВП Казахстана составили 4,2 процента.

В начале апреля Казахстан на фоне растущих цен на нефть повысил прогноз роста экономики в 2018 году до 3,8 процента против утвержденного ранее в 3,1 процента.

По итогам 2017 года рост ВВП Казахстана составил четыре процента по сравнению с однопроцентным ростом в предыдущем году.

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