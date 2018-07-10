Россия пресекла ввоз 344 тонн подкарантинной продукции из Казахстана

БАКУ/Trend/ - Россия пресекла попытки незаконного ввоза на территорию страны более 344 тонн подкарантинной продукции из Казахстана.

Об этом сообщают во вторник казахстанские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

"С 3 по 7 июля на трех контрольно-пропускных пунктах российско-казахстанской границы пресечены 17 попыток незаконного ввоза на территорию Российской Федерации более 344 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что продукция ввозилась на территорию России из Казахстана и направлялась для реализации в Москву, Самару, Екатеринбург и Челябинск.

В частности, было задержано 238,3 тонны растениеводческой продукции, включающей в себя арбузы, свеклу, персики, абрикосы, нектарины, сливу, дыни, картофель.

Уточняется, что у продукции отсутствовали фитосанитарные сертификаты, сведения, содержащиеся в фитосанитарных сертификатах, не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах, а также имелись недействительные фитосанитарные сертификаты.

«Продукция, ввозимая с нарушением действующего законодательства, должна быть возвращена или уничтожена. Собственниками продукции было принято решение о возврате автотранспортных средств с продукцией под контролем должностных лиц управления и ПУ ФСБ РФ по Оренбургской области. По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.