Казахстан намерен выделить кредиты проектам, реализуемым в малых городах страны

10 июля 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан намерен предоставить кредиты предпринимателям, планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах страны. Об этом сообщил во вторник первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Араман Евниев на заседании правительства, передают казахские СМИ.

"В рамках второго направления программы «Еңбек» аграрное ведомство проводит работу по предоставлению кредитов/микрокредитов участникам программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах", - сказал Евниев.

По словам первого вице-министра, для реализации вышеуказанных мероприятий в 2018 году в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 44,7 миллиарда тенге, в том числе в рамках реализации четвертой инициативы «Пять социальных инициатив президента» - в размере 13,9 миллиарда тенге.

На предусмотренные средства планируется выдать 11 000 микрокредитов.

"По состоянию на 2 июля текущего года освоение по республике составляет 8,9 миллиарда тенге с выдачей 2 486 микрокредитов, в том числе: 1 427 стартап-проектов на сумму 4,9 миллиарда тенге; 78 проектов якорной кооперации на сумму 0,6 миллиарда тенге; 720 проектов по "Бастау Бизнес" на 2,4 миллиарда тенге, из них обучившиеся в 2017 году - 331 проект на 1,1 миллиарда тенге", - отметил Евниев.

Официальный курс на 10 июля составил 343.48 KTZ/USD

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