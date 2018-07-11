Казахстан и Швейцария обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

11 июля 2018 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Швейцария обсудили вопросы дальнейшего углубления торгово-экономических отношений. Об этом в среду сообщили в официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Как отмечается в сообщении ведомства, в ходе встречи премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с федеральным советником и главой федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханном Шнайдер-Амманном были обсуждены вопросы дальнейшего углубления торгово-экономических отношений, включая инвестиционное партнерство и межрегиональное взаимодействие, а также перспективы совместных проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил заинтересованность Казахстана в более тесном и взаимовыгодном сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, малого и среднего бизнеса, а также налаживании трансферта новых технологий и ноу-хау.

"На сегодняшний день в Казахстане с участием швейцарских компаний успешно реализуются проекты в отраслях машиностроения, строительства, агропромышленного и горно-металлургического комплексов", - отметил глава правительства.

Сагинтаев подчеркнул, что в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат для зарубежных инвесторов с существенными налоговыми и таможенными преференциями. С начала прошлого введен безвизовый режим на 30 дней для граждан Швейцарии.

По его словам, принимаемые меры позволят в ближайшие годы увеличить количество швейцарских предприятий, вкладывающих инвестиции и осуществляющих трансферт технологий в экономику Казахстана.

Наряду с этим, Сагинтаев пригласил швейцарские финансовые институты принять активное участие в работе Международного финансового центра «Астана».

Отметим, что по итогам прошлого года товарооборот между странами составил 3,2 миллиарда долларов. За 2005–2017 год валовой приток прямых инвестиций из Швейцарии в Казахстан составил 20,6 миллиарда долларов. По состоянию на 1 мая в Казахстане зарегистрировано 436 юридических лиц, филиалов и представительств со швейцарским участием.

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