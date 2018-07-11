БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен увеличить производство мяса птицы до 740 тысяч тонн к 2027 году. Об этом сообщают в среду казахстанские СМИ.

Соответствующие меры предусматриваются в программе развития птицеводческой отрасли на ближайшие 10 лет. Программа разработана представителями крупных птицеводческих предприятий совместно с Союзом птицеводов Казахстана.

Кроме того, согласно программе к 2027 году планируется увеличить производство яиц до 7,5 миллиарда штук.

Программой также предусмотрено, что к 2021 году экспорт мяса птицы составит 50 тысяч тонн, а к 2027 составит 150 тысяч тонн.

Как отмечается в сообщении Союза птицеводов Казахстана, рост производства мяса птицы в 77 процентов будет достигнут за счет создания новых проектов и расширения существующих птицефабрик. Это в первую очередь ввод в строй Макинской птицефабрики (50 тысяч тонн), расширение производственных мощностей АО «Алель Агро» до 100 тысяч тонн и ряда других предприятий.

Отметим, что самообеспеченность в Казахстане по мясу птицы составляет 51 процент, по товарному яйцу - 100 процентов.

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