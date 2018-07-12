В южной области Казахстана начнется импортозамещение сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В Жамбылской области Казахстана планируется импортозамещение ряда продукции сельскохозяйственного назначения.

В частности, в области будет создан собственный семенной фонд сахарной свеклы. Об этом сообщает в четверг управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области.

"Назрела необходимость в создании собственного семенного фонда сахарной свеклы, чтобы не зависеть от импортных семян, снизить конечную стоимость сельхозпродукции. Тем более что некогда регион имел свои семеноводческие хозяйства и опытные сельскохозяйственные станции. Предстоит оснастить мини-цеха дражираторами и другим специальным оборудованием для доведения собственного семенного материала до европейских стандартов", - говорится в сообщении сельхозуправления.

Отмечается, что уже в следующем году свеклосеющие хозяйства региона планируют перейти на семена отечественного производства.

Напомним, что в 2016 году из областного бюджета было выделено 420 миллионов тенге на закуп семян сорта «Авантаж» во Франции, в 2017 году - 350 миллионов тенге. То обстоятельство, что жамбылские аграрии покупают семенной материал у посредников, сказывается на повышении его стоимости.

Официальный курс на 12 июля составил 343.11 KTZ/USD

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