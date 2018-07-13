Цены на сельхозпродукцию в Казахстане повысились

БАКУ /Trend/ - Цены на продукцию сельского хозяйства в Казахстане в июне текущего года повысились на 0,2 процента по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает в пятницу Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

В отчетном периоде продукция животноводства подорожала на 0,9 процента, а продукция растениеводства - подешевела на 0,2 процента

С начала этого года цены на просо повысились на 5,8 процента, овес - на 4,2 процента, рис - на 2,3 процента, пшеницу - на 1,2 процента, ячмень - на 0,6 процента. В свою очередь, цены на гречиху - понизились на 9,6 процента, рожь - на 1,4 процента, кукурузу - на 0,1 процента.

Кроме того, огурцы с закрытого грунта подешевели на 30 процентов, помидоры с закрытого грунта - на 15,7 процента, репчатый лук и столовая морковь - на 6,1 процента, картофель - на 3,9 процента, столовая свекла - на 2,7 процента, а капуста подорожала на два процента. Сушеный горох подешевел на 10,1 процента, а семена подсолнечника подорожали на 0,3 процента, соевые бобы - на 0,1 процента.

Цены на мясо птиц повысились на 11,2 процента, крупного рогатого скота - на 2,4 процента, лошадей - на 2 процента, овец - на 1,2 процента, свиней - на 0,8 процента. Сырое молоко подорожало на 1,8 процента, а яйца подешевели на 19 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.