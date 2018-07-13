В Казахстане возрос объем промышленного производства

13 июля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в Казахстане в январе-июне текущего года увеличился на 5,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает в пятницу Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

"В январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство основных фармацевтических продуктов", - отмечается в сообщении ведомства.

В частности, объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в отчетном периоде составил 45,2 миллиона тонн (увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2 процента), медных руд - 50 миллионов тонн (+3,6 процента). Объем выпуска бензина составил 1,8 миллиона тонн (+11,7 процента), газойля - 2,2 миллиона тонн (-0,9 процента). Объем производства плоского проката достиг 1,5 миллиона тонн (+6 процентов), рафинированной меди - 0,2 миллиона тонн (-5,7 процента), портландцемента - 4,6 миллиона тонн (+8,5 процента), электроэнергии - 54,8 миллиарда киловатт-часов (+7,4 процента) и муки - 2,2 миллиона тонн (+16,7 процента).

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Акции крупной казахстанской компании перешли в госсобственность
Казахстан 14:20
КТК-Россия объявил тендер на поставку оборудования для подсистемы информбезопасности
Тендеры 13:07
Товарооборот между Узбекистаном и странами Центральной Азии вырос почти наполовину
Бизнес 12:53
Цены на сельхозпродукцию в Казахстане повысились
Казахстан 12:45
Увеличился объем инвестиций в промсектор Казахстана
Бизнес 12:13
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 10:56
Лента новостей
Крупный узбекский банк может начать оказывать услуги исламского банкинга
Бизнес 14:45
Стивен Сигал выступит на берегу Каспия в Баку
Звёздный мир 14:43
Дмитрий Песков: Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита
Россия 14:36
"Укртранснафта" выставила на биржу еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 14:33
В Грузии взошла золотая звезда азербайджанцев (ФОТО)
Культура 14:23
Акции крупной казахстанской компании перешли в госсобственность
Казахстан 14:20
Александр Новак: Фактор торговой войны США и Китая учли в цене на нефть
Россия 14:17
Президент Ильхам Алиев: Кровавые преступления в Гяндже являются преступлениями против государственности
Политика 14:16
Рэнкинг торговых партнеров: Израиль утроил товарооборот с Азербайджаном
Бизнес 14:11