В Казахстане возрос объем промышленного производства

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в Казахстане в январе-июне текущего года увеличился на 5,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает в пятницу Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

"В январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство основных фармацевтических продуктов", - отмечается в сообщении ведомства.

В частности, объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в отчетном периоде составил 45,2 миллиона тонн (увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2 процента), медных руд - 50 миллионов тонн (+3,6 процента). Объем выпуска бензина составил 1,8 миллиона тонн (+11,7 процента), газойля - 2,2 миллиона тонн (-0,9 процента). Объем производства плоского проката достиг 1,5 миллиона тонн (+6 процентов), рафинированной меди - 0,2 миллиона тонн (-5,7 процента), портландцемента - 4,6 миллиона тонн (+8,5 процента), электроэнергии - 54,8 миллиарда киловатт-часов (+7,4 процента) и муки - 2,2 миллиона тонн (+16,7 процента).

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

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