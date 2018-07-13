Акции крупной казахстанской компании перешли в госсобственность

БАКУ /Trend/ - Акции крупной казахстанской компании Kazakhstan Engineering переданы в госсобственность. Об этом говорится в пятницу на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК "Адiлет".

В тексте постановления говорится, что необходимо осуществить отчуждение 100 процента пакета акций АО "Национальная компания Kazakhstan Engineering" в государственную собственность. Отчуждение должно произойти посредством безвозмездной передачи (дарения).

Отмечается, что всего в госсобственность передано 21 476 802 акции Kazakhstan Engineering.

Постановление основано на законах РК "О государственном имуществе" (подпункт 9, пункт 1, статья 19) и "О Фонде национального благосостояния" (подпункт 7, пункт 2, статья 7).

Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана поручено обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций компании министерству оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Отметим, что "Казахстан инжиниринг" – создано в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 13 марта 2003 года.

Как отмечается на сайте компании, в октябре 2006 года государственный пакет акций Компании (100 процентов) был передан в оплату уставного капитала АО «Холдинг «Самрук». В декабре 2016 года пакет акций компании передан в доверительное управление министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В 2017 году международным рейтинговым агентством Fitch Ratings подтверждён кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+ "Стабильный".

Напомним, что решение о возврате АО "Национальная компания Kazakhstan Engineering" в собственность государства принято правительством Казахстана от 17 мая 2018 года.

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